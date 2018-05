Paris (AFP) Nach Unregelmäßigkeiten bei Abgastests haben Betrugsermittler am Donnerstag mehrere Niederlassungen des größten französischen Autobauers PSA Peugeot Citroën durchsucht. Bei drei Modellen seien "schädliche Abweichungen" gefunden worden, an fünf Standorten habe es Razzien gegeben, teilte die Behörde für Wettbewerb, Verbraucherschutz und Betrugskontrolle (DGCCRF) mit. PSA bestätigte die Razzien, sie seien "Teil laufender Ermittlungen wegen Schadstoffen in der Automobilindustrie".

