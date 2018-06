Berlin (SID) - Trainer Thomas Tuchel vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zeigte sich nach dem Einzug seiner Mannschaft ins DFB-Pokalfinale am 21. Mai gegen Bayern München äußerst erleichtert. Der Coach weigerte sich jedoch, nur im Falle eines Finalsieges und somit eines Titelgewinns von einer gelungenen Saison zu sprechen.

"Die Finalteilnahme ist sehr wichtig, das war auch unser Anspruch, ganz klar", sagte der Coach nach dem 3:0 (1:0)-Halbfinal-Sieg bei Hertha BSC. "Aber ich bin nicht bereit, unser Saisonfazit davon abhängig zu machen, ob wir das Endspiel gewinnen", so Tuchel.

Der BVB-Chefcoach will seine Mannschaft vor dem Spiel gegen die Bayern so vorbereiten, dass "wir sie schlagen können und wir alles dafür geben, unser bestes Spiel zu machen." Allerdings müsse seine Mannschaft auch anerkennen, "dass in dem Finale einer verlieren wird, und dass auch wir das sein können."

Trotz starker Leistungen droht den Borussen eine Saison ohne Titel. In der Europa League sind die Westfalen in der vergangenen Woche denkbar knapp durch die 3:4-Rückspiel-Niederlage beim FC Liverpool ausgeschieden. In der Meisterschaft besteht angesichts von sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayern München bei noch vier Spielen nur noch eine theoretische Chance. Im Pokalfinale ist die Titelchance noch am größten, allerdings stehen auch dort die Bayern im Weg.