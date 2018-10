London (AFP) Das britische Parlament hat die Regierung in London aufgefordert, die Verbrechen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gegen Christen, Jesiden und Schiiten in Syrien und im Irak als "Völkermord" einzustufen. Die Abgeordneten verabschiedeten am Mittwochabend einstimmig eine Entschließung, die allerdings nicht bindend ist.

