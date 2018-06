Essen (dpa) - Nach dem Sprengstoffanschlag auf ein Sikh-Gebetshaus in Essen hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Sie seien dringend tatverdächtig, teilte die Behörde mit. Die Festnahmen seien nach Hinweisen aus der Bevölkerung in Gelsenkirchen und Essen erfolgt. Am Samstag war nach einer indischen Hochzeit am Eingang des Essener Zentrums der Religionsgemeinschaft Sikh ein Sprengsatz detoniert. Drei Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Gestern hatte die Polizei zwei zunächst festgenommene Männer wieder auf freien Fuß gesetzt, weil sich bei ihnen der Tatverdacht nicht erhärten ließ.

