Kuwait-Stadt (AFP) Die für Donnerstag geplanten von der UNO vermittelten Friedensgespräche zum Konflikt im Jemen verzögern sich weiter. Bis zum frühen Donnerstagnachmittag (Ortszeit) traf noch kein Vertreter der Aufständischen am Verhandlungsort in Kuwait-Stadt ein, während sich die Regierungsdelegation seit Sonntag dort aufhielt. Diplomaten rechneten nun damit, dass die Gespräche über eine Beilegung der Krise erst am Freitag starten könnten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.