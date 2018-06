Windsor (dpa) - Mit Tausenden Schaulustigen hat Queen Elizabeth II. ihren 90. Geburtstag gefeiert. Zahlreiche Menschen jubelten der britischen Königin in Windsor zu, als sie gemeinsam mit Ehemann Prinz Philip einen kurzen Spaziergang durch die Residenzstadt unternahm. Zugleich wurde in London und anderen Städten Salut geschossen, Kirchenglocken läuteten. Für den Abend hat Sohn Prinz Charles zu einem Essen im kleinen Kreis auf Schloss Windsor geladen. Vorab hatte er zu Ehren seiner Mutter in einer BBC-Sendung Shakespeare-Verse rezitiert.

