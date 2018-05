Berlin (dpa) - Der Bund will den Ländern bei den Flüchtlingskosten erneut entgegenkommen. Nach dpa-Informationen will er bei den Kosten der Unterkunft bis zu 500 Millionen Euro zusätzlich bereitstellen. Zudem sei der Bund bereit, die genaue Abrechnung bei der Asylkosten-Pauschale vorzuziehen, so dass den Ländern bei höheren Flüchtlingszahlen als unterstellt das Geld schneller und schon in diesem Jahr bereitstünde. Der Vorschlag solle noch heute bei einem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel, Finanzminister Wolfgang Schäuble sowie mehreren Ministerpräsidenten erörtert werden.

