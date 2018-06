München (dpa) - 40 Jahre auf der Bühne: Die bayerische Band Spider Murphy Gang feiert ihr Jubiläum im nächsten Jahr mit einem Konzert in der Münchner Olympiahalle. Zudem solle es ein neues Album geben, mit neuen Songs sowie allen großen Hits der Band in neuen Versionen, berichteten die Musiker am Donnerstag in München.

Die Band hatte vor 40 Jahren Rock'n'Roll-Musik mit Texten in bayerischer Mundart unterlegt und damit eine eigene Stilrichtung geprägt. Erfolge feierte sie mit Hits wie "Skandal im Sperrbezirk" und "Schickeria", in denen sie das Münchner Leben aufs Korn nahmen.

Beim ersten Konzert in der Olympiahalle in den 80er Jahren seien "15 000 Teenager gekommen", sagte Sänger und Günther Sigl. 15 000 Leute sollen auch am 28. Oktober nächsten Jahres kommen - aber vermutlich "keine Teenies mehr". Die Fans seien schließlich mit der Gruppe gealtert, sagte der 69-Jährige. "Ich hoffe, dass alle Fans von damals, die heute auch schon in den 40ern und 50ern sind, noch mobil sind und vorbeischauen."

