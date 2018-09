Chanhassen (dpa) - Der Popmusiker Prince ist überraschend im Alter von 57 Jahren gestorben. Der amerikanische Künstler starb in seinem Anwesen in Minnesota, wie seine Sprecherin sagte. Der 1958 in Minneapolis geborene Prince galt als einer der bedeutendsten Musiker der vergangenen Jahrzehnte. Von ihm stammen Welthits wie "Purple Rain", "Sign O' The Times", "Kiss" und "When Doves Cry". Der siebenfache Grammy-Gewinner ging sehr häufig auf Tour. Er produzierte Alben und schrieb Songs für andere Musiker.

