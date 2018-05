Los Angeles (dpa) - Der Tod des Popstars Prince schockiert die Musikwelt. In den sozialen Medien trauerten Freunde und Kollegen um den Sänger, der am Donnerstagmorgen im Alter von 57 Jahren in seinem Anwesen in Minnesota gestorben war.

"Er hat die Welt verändert. Ein wahrer Visionär. Was für ein Verlust", schrieb Popsängerin Madonna bei Instagram zu einem Foto von sich und Prince aus einem früheren Jahrzehnt.

"Benommen. Fassungslos. Das kann nicht wahr sein", schrieb der Sänger und Schauspieler Justin Timberlake auf Twitter.

"Schockiert und so traurig", kommentierte seine Kollegin Jennifer Lopez.

Auch der britische Sänger Boy George reagierte fassungslos: "Das ist der schlimmste Tag aller Zeiten. Prince, Ruhe in Frieden, ich muss weinen".

"Danke dafür, dass du uns so viel gegeben hast", schrieb Sängerin Katy Perry bei Twitter. Die Welt habe "sehr viel Magisches" verloren.

"Ich vermisse meinen Bruder", trauerte der schwarze Regisseur Spike Lee. "Prince war eine lustige Katze. Großartiger Sinn für Humor."

"Prince? Sag, dass es nicht stimmt", schrieb Oscar-Preisträger Russell Crowe in einem Tweet. Ein Konzert des Sängers sei der beste Live-Auftritt gewesen, den er je erlebt habe, so Crowe. Den Sänger beschrieb er als "Genie, Dichter, sexy mother fucker".

Für den Schauspieler Rob Lowe war Prince ein "Super-Genie". Er sei ein Visionär gewesen und zugleich "immer ein Sweetheart".

Michael Bublé schrieb, ein ganz Großer sei "viel zu früh" gestorben.

Auch Chelsea Clinton, die Tochter von Bill und Hillary Clinton, bekundete ihre Trauer: "Danke, Prince. All meine Gedanken und Gebete sind mit allen, die dich geliebt haben."

Madonna bei Instagram

Justin Timberlake auf Twitter

Jennifer Lopez auf Twitter

Boy George auf Twitter

Spike Lee auf Twitter

Russell Crowe auf Twitter

Rob Lowe auf Twitter

Michael Bublé auf Twitter

Chelsea Clinton auf Twitter