Borussia Dortmund im DFB-Pokalfinale - 3:0 bei Hertha BSC

Berlin (dpa) - Borussia Dortmund hat zum achten Mal das Endspiel im DFB-Pokal erreicht. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel siegte am Mittwoch bei Hertha BSC 3:0 (1:0) und trifft damit am 21. Mai im Berliner Olympiastadion auf Rekordpokalsieger FC Bayern München. Gonzalo Castro (20. Minute), Marco Reus (75.) und Henrich Mchitarjan (83.) erzielten die Treffer für den BVB, der den Cup bislang dreimal gewinnen konnte. Für die Berliner Profi-Mannschaft endete dagegen der Traum vom ersten Finale vor heimischer Kulisse.

Podolski legt mit Galatasaray Grundstein für Pokalfinale

Rize (dpa) – Mit einem Tor und einer Vorlage hat Fußball-Weltmeister Lukas Podolski seinen Verein Galatasaray Istanbul dem Pokalfinale ein ganzes Stück nähergebracht. Nach dem 3:1-Auswärtssieg im Halbfinal-Hinspiel beim Ligakonkurrenten Caykur Rizespor steht der türkische Rekordmeister mit einem Bein im Finale. Möglicher Endspiel-Gegner könnte Stadrivale Fenerbahce Istanbul sein, der bei Torku Konyaspor im Hinspiel 3:0 gewann.

Barcelona mit Kantersieg aus der Krise

La Coruna (dpa) - Der FC Barcelona hat sich mit einem Kantersieg vorerst aus der Krise geschossen. Nach zuletzt drei Niederlagen in der Liga und dem Champions-League-K.o. gegen Atlético Madrid feierten die Katalanen am Mittwoch einen 8:0 (2:0)-Sieg bei Deportivo La Coruna, wodurch sich Barca an der Tabellenspitze behauptete. Es bleibt aber weiter spannend, denn Bayerns Champions-League-Gegner Atlético siegte bei Athletic Bilbao 1:0 (1:0) und liegt damit punktgleich auf Platz zwei.

Mainzer Soto nach einem Jahr zurück im Mannschaftstraining

Mainz (dpa) - Knapp ein Jahr nach seiner schweren Knieverletzung hat Elkin Soto wieder Teile des Mannschaftstrainings beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 absolviert. "Ich bin total froh, wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen", sagte der 35 Jahre alte Kolumbianer am Mittwoch nach der ersten Übungseinheit mit seinen Teamkollegen. Soto hatte sich am 3. Mai 2015 im Heimspiel gegen den Hamburger SV das vordere Kreuzband, das Innenband und den Meniskus gerissen.

Rückschlag für Frankfurt - Wolfsburg siegt vor Champions-League-Duell

Frankfurt/Essen (dpa) - Der 1. FFC Frankfurt hat im Kampf um Platz zwei in der Frauenfußball-Bundesliga und die erneute Champions-League-Teilnahme einen herben Rückschlag erlitten. Drei Tage nach dem 1:0 bei Spitzenreiter Bayern München verloren die Hessinnen ohne ihre Leistungsträgerinnen Kerstin Garefrekes und Dzsenifer Marozsan ein vorgezogenes Spiel des 19. Spieltags gegen den SC Freiburg mit 0:2 (0:2). Der VfL Wolfsburg festigte dagegen mit dem 3:1 (1:0) bei der SGS Essen seinen zweiten Rang.

Kerber kämpft sich in Stuttgart ins Viertelfinale - Sieg gegen Beck

Stuttgart (dpa) - Titelverteidigerin Angelique Kerber hat beim Turnier in Stuttgart nur mit viel Mühe das Viertelfinale erreicht. Nach einem Freilos musste die Australian-Open-Siegerin am Mittwoch im deutschen Tennis-Duell mit Annika Beck über drei Sätze gehen, um ein frühes Aus zu verhindern. Erst nach 2:09 Stunden setzte sich Kerber mit 4:6. 6:3, 6:1 durch. Siege feierten am dritten Turniertag auch Andrea Petkovic und Julia Görges. Petkovic gewann gegen Kristina Mladenovic aus Frankreich mit 6:2, 6:4, Görges setzte sich gegen die Französin Alizé Cornet ebenfalls in zwei Sätzen mit 6:4, 6:0 durch.

Hattrick für Valverde beim Flèche Wallonne - Schleck gestürzt

Huy (dpa) - Der umstrittene Altstar Alejandro Valverde hat zum dritten Mal in Serie und zum vierten Mal insgesamt den Halbklassiker Flèche Wallonne gewonnen. Damit ist der Spanier, der am Mittwoch an der berüchtigten "Mur de Huy" den Franzosen Julian Alaphilippe und den Iren Dan Martin auf die Plätze verwies, auch alleiniger Rekordsieger des Rennens.

Titelchancen schwinden: Flensburg nur mit Remis in Magdeburg

Magdeburg (dpa) - Der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt haben Rückschläge im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft eingesteckt. Titelverteidiger Kiel büßte am Mittwoch sensationell beim abstiegsbedrohten HBW Balingen-Weilstetten mit 22:22 (13:10) einen Punkt ein. Durch das überraschende Remis haben die Kieler nun zwei Minuspunkte Rückstand auf Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen. Auch der Tabellenzweite Flensburg verlor einen Punkt. In der letzten Minute gab das Team von Trainer Ljubomir Vranjes einen Sieg aus der Hand und kam beim Tabellenzehnten SC Magdeburg trotz einer 23:21-Führung in der Schlussminute nur zu einem 23:23 (9:11).