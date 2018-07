Eindhoven (AFP) Die niederländische Regierung verlangt von der Türkei Aufklärung über einen Aufruf zur Meldung beleidigender Äußerungen über die türkische Führung. Ministerpräsident Mark Rutte sagte am Donnerstag in Eindhoven, ihm sei "nicht klar, welches Ziel die türkische Regierung mit diesem Vorgehen verfolgt". Der niederländische Botschafter in Ankara werde weitere Informationen erbitten. "Ich bin überrascht", fügte Rutte hinzu.

