Kano (AFP) Zwei Selbstmordattentäterinnen haben im Norden Nigerias sieben Menschen mit in den Tod gerissen. Der Anschlag habe sich an einem Kontrollposten von Sicherheitskräften in der Stadt Banki an der Grenze zu Kamerun ereignet, teilte die nigerianische Armee am Donnerstag mit. Eine der Täterinnen sei sofort gestorben, die andere sei auf dem Weg ins Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

