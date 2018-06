Seoul (AFP) Die UNO hat sich zutiefst besorgt angesichts der Gesundheitslage und der Nahrungsmittelversorgung in Nordkorea gezeigt. Rund 18 Millionen der 25 Millionen Einwohner des Landes benötigten "in irgend einer Form humanitäre Hilfe", hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der UN-Vertretungen in Pjöngjang. Mehr als drei Viertel der Gesellschaft litten unter einer unsicheren Nahrungsmittelversorgung.

