Coatzacoalcos (dpa) - Bei einer Explosion in einer Raffinerie im Osten von Mexiko sind mindestens drei Arbeiter verletzt worden. Das teilte der mexikanische Erdölkonzern Pemex mit. Das Firmengelände und die Nachbarschaft des Unternehmens PMV in der Stadt Coatzacoalcos seien evakuiert worden, hieß es vom Zivilschutz. Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes und Feuerwehrleute bekämpften den Brand in dem Komplex Pajaritos. Die Polizei riegelte das Gebiet ab. Gouverneur Javier Duarte reiste zum Unglücksort.

