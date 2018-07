Berlin (AFP) "Der Standard" aus Wien schreibt zur Pressefreiheit in der Türkei:

"(...) mittlerweile ist die Demontage der Pressefreiheit in der Türkei zu einer europäischen und internationalen Affäre geworden. Die faktische Zwangsenteignung ganzer Zeitungen und Sender in der Türkei wird nun regelmäßig von Sprechern im Weißen Haus und im US-Außenministerium gerügt. Empfindlichkeiten und Kontrollbedürfnisse der türkischen Staatsführung reichen sogar bis in deutsche Fernsehstudios, wie der Fall Böhmermann zeigt. Ankara bestimmt, was ARD-Zuseher nicht sehen und Leser des Nachrichtenportals Sputnik nicht lesen sollen. Zumindest versucht die türkische Regierung es. Anders lässt sich das Einreiseverbot für zwei ausländische Journalisten auf türkischen Flughäfen diese Woche nicht verstehen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.