Athen (dpa) – Das olympische Feuer für die Sommerspiele in Rio de Janeiro ist in der antiken Stätte von Olympia in Griechenland entzündet worden. Das Feuer wurde traditionell mit Hilfe eines Parabolspiegels und der Sonnenstrahlen entfacht. In den kommenden Wochen wird das Feuer mehr als 20 000 Kilometer auf dem Landweg und 10 000 Kilometer in der Luft zurücklegen. 12 000 Fackelträger werden das Feuer in 329 Städte Brasiliens tragen, ehe es am 5. August das Olympiastadion von Rio bei der Eröffnungsfeier erreichen wird.

