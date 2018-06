Athen (dpa) - Im Beisein von IOC-Präsident Thomas Bach wird heute um 11.00 Uhr im griechischen Olympia das olympische Feuer für die Sommerspiele in Rio de Janeiro entzündet. Traditionell soll mit Hilfe eines Parabolspiegels und der Sonnenstrahlen die Flamme durch die griechische Schauspielerin Katerina Lechou entfacht werden. Dann wird sie an den ersten Fackelläufer übergeben. Das Olympische Feuer soll nach einem Staffellauf durch Griechenland am 27. April im alten Olympiastadion von Athen an das Organisationskomitee der Sommerspiele von Rio übergeben werden. Am 5. August wird es in Rio entzündet.

