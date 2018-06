Köln (SID) - OLYMPIA: An historischer Stätte in Griechenland wird das Olympische Feuer entzündet. Im altgriechischen Götter-Hain Olympia, Austragungsort der Antiken Spiele, beginnt gut 100 Tage vor dem Start der Sommerspiele in Rio die Fackel-Stafette. Beginn der Veranstaltung ist um 11.00 Uhr.

VOLLEYBALL: In den Play-offs der Volleyball-Bundesliga wird der Finalgegner der Berlin Recycling Volleys ermittelt. Außenseiter United Volleys Rhein Main hofft im entscheidenden dritten Halbfinal-Match bei Meister VfB Friedrichshafen auf die Überraschung. Spielbeginn ist um 20.00 Uhr.