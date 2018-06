Kasan (SID) - Die deutschen Judoka sind zum Auftakt der Europameisterschaften in Kasan ohne Medaille geblieben. Die ehemalige Weltranglistenerste Miryam Roper (Leverkusen) und Viola Wächter (Schweitenkirchen) kamen dem Edelmetall noch am nächsten: Die beiden Athletinnen, die um den deutschen Startplatz in der Gewichtsklasse bis 57 kg bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro (5. bis 21. August) konkurrieren, ereilte jeweils in der Hoffnungsrunde das Aus.

Maria Ertl (Lenggries) und Mareen Kräh (Spremberg) schieden in der Klasse bis 52 kg frühzeitig aus. In der Gewichtsklasse bis 48 kg bei den Frauen sowie bis 60 kg und 66 kg (bei den Männern) waren am Donnerstag keine Vertreter des Deutschen Judo-Bundes (DJB) am Start.

Über die Olympia-Tickets wird in allen Gewichtsklassen erst nach dem Masters im mexikanischen Guadalajara (27. bis 29. Mai) entschieden.

Die EM, die in diesem Jahr im Schatten der Sommerspiele steht, dauert noch bis Sonntag. Im Vorjahr in Baku hatte das deutsche Team mit zehn Medaillen für ein Traumergebnis gesorgt.