Beirut (AFP) In Syrien ist am Donnerstag die bislang größte Hilfslieferung an die Zivilbevölkerung seit Bginn des Bürgerkrieges gelungen. Nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) erreichten insgesamt 65 Lastwagen des Roten Kreuzes sowie des syrischen Roten Halbmonds mit Nahrungsmitteln, Medikamenten und medizinischer Ausrüstung die belagerte Stadt Rastan und Umgebung in der Provinz Homs. Davon profitieren sollen bis zu 120.000 Menschen.

