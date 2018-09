Stuttgart (SID) - Der Traum vom Viertelfinale währte nur kurz: Anna-Lena Friedsam ist beim WTA-Turnier in Stuttgart in der Runde der letzten 16 ausgeschieden. Die mit einer Wildcard ins Hauptfeld gerutschte Friedsam (Neuwied) unterlag der an Position sieben gesetzten Carla Suarez Navarro (Spanien) in 1:25 Stunden mit 2:6, 2:6.

Doha-Siegerin Suarez Navarro ist damit am Freitag im Viertelfinale Gegnerin von Titelverteidigerin und Melbourne-Siegerin Angelique Kerber. Die Weltranglistendritte aus Kiel hatte sich am Mittwoch in ihrem Auftaktmatch mit 4:6, 6:3, 6:1 gegen ihre Fed-Cup-Kollegin Annika Beck (Bonn) durchgesetzt.

Am Donnerstag sind beim mit 759.000 Dollar dotierten Hallen-Sandplatzturnier auch noch Andrea Petkovic (Darmstadt), Julia Görges (Bad Oldesloe) und Laura Siegemund (Metzingen) im Einsatz. Das Trio spielt ebenfalls um den Einzug ins Viertelfinale.