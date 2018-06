Stuttgart (SID) - Fed-Cup-Spielerin Julia Görges (Bad Oldesloe) hat eine Überraschung verpasst und ist im Achtelfinale des WTA-Turniers in Stuttgart ausgeschieden. Die Siegerin von 2011 musste sich im Achtelfinale der US-Open-Finalistin Roberta Vinci (Italien/Nr. 6) nach 1:18 Stunden mit 3:6, 4:6 geschlagen geben.

Die 33-jährige Vinci trifft nun am Freitag im Viertelfinale auf Qualifikantin Laura Siegemund (Metzingen). Die Nummer 71 der Welt hatte am Donnerstag die an Position vier gesetzte Simona Halep (Rumänien) mit 6:1, 6:2 ausgeschaltet.