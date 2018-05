New York (AFP) Die Polizei hat nähere Informationen zu den Todesumständen von US-Popstar Prince bekannt gegeben: Polizisten und Rettungssanitäter hätten den 57-Jährigen am Donnerstagmorgen "leblos in einem Aufzug" von Princes Paisley-Park-Studios nahe Minneapolis aufgefunden, erklärte Scheriff Jim Olson. Die Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben. Um 10.07 Uhr (Ortszeit; 17.07 Uhr MESZ) sei Prince für tot erklärt worden.

