New York (AFP) US-Popstar Rihanna hat die Beatles vom zweiten Platz der ewigen Bestenliste bei der Verweildauer auf Platz eins der US-Singlecharts verdrängt. Rihannas "Work", der erste Titel auf ihrem neuen Album "Anti", steht in dieser Woche bereits neun Wochen lang ganz oben in den "Billboard"-Charts. Das Magazin "Billboard", das die Liste seit 1958 veröffentlicht, bestätigte am Mittwoch, dass Lieder des R&B-Superstars nun insgesamt eine Woche länger als die Beatles den Top-Platz besetzten. Die Beatles brachten es immerhin auf 59 Wochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.