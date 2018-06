Los Angeles (AFP) Ein Schulbezirk im US-Bundesstaat Colorado will seine Sicherheitsleute zum Schutz von Lehrkräften und Schülern mit halbautomatischen Gewehren ausrüsten. Eine Sprecherin des Schulbezirks Douglas County am Stadtrand von Denver sagte der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch (Ortszeit), für den Kauf von zehn solcher Waffen würden mehr als 12.000 Dollar (10.600 Euro) ausgegeben. Indem der Bezirk diese Initiative ergreife, ziehe er die Lehren aus den Schießereien an Schulen in den USA, darunter einige in Colorado.

