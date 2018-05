Berlin (dpa) - Mit einem sogenannten Blitz-Marathon will die Polizei heute erneut gegen Raser in Deutschland vorgehen. Um 6 Uhr geht es los. Polizisten sollen dann an Tausenden Stellen Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Bei der Aktion sind die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Bayern mit dabei, wie eine dpa-Umfrage ergab. Außerdem beteiligen sich Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hessen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen. Sechs Bundesländer verzichten: Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und Saarland. Der Grund: die ohnehin angespannte Einsatzsituation bei der Polizei.

