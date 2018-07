Berlin (dpa) - Finanzminister Wolfgang Schäuble hat sich angesichts der Alterung der Gesellschaft für einen späteren Rentenbeginn in Deutschland ausgesprochen. Lebensarbeitszeit und Lebenserwartung sollten in einem fast automatischen Zusammenhang in der Rentenformel stehen, sagte Schäuble. Die Altersgrenze sollte auch stärker flexibilisiert werden. Deutschland müsse sich auf die demografische Entwicklung vorbereiten, um die sozialen Sicherungssysteme zu stabilisieren. Das größte Problem werde das Gesundheitssystem sein.

