Antalya (dpa) - Die erste Weltausstellung in der Türkei wird am Freitag in Antalya eröffnet. Zu den Feierlichkeiten wird auch der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in dem türkischen Badeort erwartet. Die erste Expo in der Türkei steht unter dem Motto "Blumen und Kinder - ein grünes Leben für zukünftige Generationen" und dauert bis zum 30. Oktober. Für Besucher ist die Weltausstellung von Samstag an geöffnet. Der deutsche Pavillon soll unter anderem über Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen informieren.

