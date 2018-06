Berlin (AFP) Gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in der Friseurbranche will ein Aktionsbündnis der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, der Arbeitgeber und des Bundesfinanzministeriums mobil machen. Die am Freitag gestartete Initiative soll laut Verdi unter anderem Aufklärungsarbeit in Betrieben leisten. Zudem werde die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die zum Zoll gehört, regelmäßig Salons kontrollieren - "auch am Wochenende sowie außerhalb der allgemein üblichen Arbeitszeiten".

