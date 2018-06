Berlin (AFP) Der Bundesrat verlangt bessere Wettbewerbsbedingungen für die heimische Stahlindustrie im globalen Wettbewerb. Tausende Arbeitsplätze seien in Deutschland und anderen europäischen Ländern in Gefahr, weil China mit Überkapazitäten zu Dumpingpreisen in den EU-Markt dränge, heißt es in einer am Freitag vom Bundesrat beschlossenen Resolution. Die Bundesregierung solle sich daher bei der EU-Kommission für eine effektive Außenhandelspolitik einsetzen, zu der auch handelspolitische Schutzmaßnahmen gehörten. Zudem solle das Prüfverfahren der EU-Kommission bei Dumpingvorwürfen deutlich verkürzt werden.

