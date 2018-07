Berlin (AFP) Der Bundesrat setzt sich für eine tiergerechtere Haltung von Rindern ein: In einer am Freitag von der Länderkammer beschlossenen Resolution fordert die Länderkammer ein gesetzliches Verbot der ganzjährigen Anbindehaltung. Diese erschwere den Tieren deutlich die Fortbewegung, das Hinlegen und das Aufstehen. Auch ihr Erkundungs- und Sozialverhalten eingeschränkt oder sogar gänzlich verhindert, heißt es in der Entschließung. Zudem würden bei anderen Haltesystemen deutlich weniger Krankheiten auftreten.

