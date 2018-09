Berlin (AFP) Grundsätzliche Kritik an der Rolle des Bundesverfassungsgerichts hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) geübt. Es sei nicht Aufgabe des Gerichts, "ständig dem Gesetzgeber in den Arm zu fallen", sagte de Maizière dem Magazin "Spiegel". Er bezog sich dabei auf die Rechtsprechung des obersten deutschen Gerichts zu einer Reihe von Sicherheitsgesetzen, zuletzt am Mittwoch zur Terrorismusbekämpfung durch das Bundeskriminalamt (BKA).

