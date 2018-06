Leipzig (AFP) Nach einem grausigen Leichenfund in Leipzig ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts eines Tötungsverbrechens. Von der am Freitag beginnenden Obduktion erhofften sich die Ermittler erste Hinweise auf die Todesursache und den Todeszeitpunkt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig, Ricardo Schulz. Nach Polizeiangaben hatte ein Spaziergänger die Leiche am Donnerstagnachmittag gefunden.

