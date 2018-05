Berlin (AFP) Mehr als 70 Jahre nach ihrem Verschwinden in den Wirren der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs sind zwei Bücher aus dem Besitz der Gebrüder Grimm in die Bibliothek der Berliner Humboldt-Universität zurückgekehrt. Die mit handschriftlichen Notizen der für ihre Märchensammlung berühmten Gelehrten versehenen historischen Werke seien vor kurzem einem Münchener Auktionshaus angeboten worden, teilte die Humboldt-Uni am Freitag mit.

