Düsseldorf (AFP) Wegen Mitgliedschaft in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat das Oberlandesgericht Düsseldorf am Freitag zwei Deutsche zu Haftstrafen von sechs Jahren und drei Monaten sowie viereinhalb Jahren verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts hatten die teils geständigen Angeklagten für den IS in Syrien unter anderem logistische Aufgaben erledigt und Wachdienste geleistet, wie ein Justizsprecher mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.