Berlin (AFP) Anlässlich der Unterzeichnung des neuen globalen Klimaschutzabkommens in New York haben Umweltverbände dazu aufgerufen, den Worten nun Taten folgen zu lassen. Das Abkommen sei ein "noch zu erfüllendes Versprechen an kommende Generationen", erklärte der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger am Freitag in Berlin. Für Deutschland bedeute dies beispielsweise, ein Kohleausstiegsgesetz auf den Weg zu bringen und den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen, statt ihn zu deckeln.

