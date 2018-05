Berlin (AFP) Vor der nächsten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst will Verdi in der kommenden Woche mehrere Flughäfen in Deutschland bestreiken. Am Mittwoch sollen Beschäftigte an den Flughäfen Frankfurt am Main, München, Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund und teilweise Hannover-Langenhagen die Arbeit niederlegen, kündigte die Dienstleistungsgewerkschaft am Freitag an. Es müsse mit starken Verzögerungen bis hin zu massiven Flugausfällen gerechnet werden.

