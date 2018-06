Amsterdam (dpa) - Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem macht mögliche Schuldenerleichterungen für das krisengeschüttelte Griechenland zum Thema. "Wir werden eine erste Diskussion darüber führen", sagte der niederländische Finanzminister in Amsterdam am Rande von Beratungen mit den Euro-Amtskollegen. Voraussetzung sei, dass es ausreichend Erfolge beim geforderten Reformprogramm gebe. Die Frage laute: "Kann Griechenland in den kommenden 10 bis 20 Jahren seine Schuld abbezahlen?" Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sagte, Gespräche über Schuldenerleichterungen stünden für ihn nicht im Vordergrund.

