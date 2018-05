Paris (AFP) Äußerungen von Frankreichs aufstrebendem Wirtschaftsminister Emmanuel Macron zu seiner Loyalität gegenüber Staatschef François Hollande und zu eigenen Ambitionen sorgen weiter für Unruhe. Der 38-jährige Jungstar in Hollandes Kabinett beklagte am Freitag, er werde "benutzt", um dem Staatschef zu schaden. Zuvor hatte Macron, der mit einer Präsidentschaftskandidatur liebäugeln soll, in einem Interview betont, er stehe nicht in Hollandes "Schuld".

