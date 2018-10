Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Liga-Spiel beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) weiter auf Pierre-Emerick Aubameyang verzichten. Afrikas Fußballer des Jahres wird nach einer Knochenabsplitterung am Zeh laut Trainer Thomas Tuchel erst in der kommenden Woche wieder am Training teilnehmen.

Über einen Einsatz von Ilkay Gündogan (Schlag auf den Fuß) soll kurzfristig entschieden werden. Fraglich sind zudem die angeschlagenen Verteidiger Sven Bender und Marcel Schmelzer.