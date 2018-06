Zuzenhausen (SID) - Trainer-Novize Julian Nagelsmann vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim wünscht sich für das Punktspiel bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) einen stressfreien Arbeitstag. "Wenn die anderen Spiele so laufen, dass wir mit weniger Druck ins Spiel gehen können, wäre das schön", sagte der 28-Jährige am Freitag.

Weil die Konkurrenz im Tabellenkeller bereits am Freitag und Samstag spielt, könnten die Kraichgauer nachlegen müssen. Angesichts von vier Erfolgen in den vergangenen fünf Partien sollte aber auch das im Bereich des Möglichen liegen. "Aktuell sind wir glücklich und wollen in den kommenden Wochen weitermachen wie zuletzt", sagte Nagelsmann.