Hamburg (dpa) - Der Hamburger SV hat sich durch einen Derby-Sieg gegen Werder Bremen wohl fast aller Abstiegssorgen entledigt. Die Gastgeber feierten am Abend einen 2:1-Erfolg und verbesserten sich vorläufig auf den zehnten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga. Die Bremer dagegen verharren mit 31 Punkten auf dem Relegationsrang 16 und müssen mehr denn je den Absturz in die Zweitklassigkeit fürchten. Für den HSV traf Pierre-Michel Lasogga, den Gäste-Treffer erzielte Anthony Ujah.

