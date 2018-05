San Francisco (SID) - Profigolferin Caroline Masson ist mit einer soliden Runde in das US-Turnier in San Francisco gestartet. Die 26-Jährige aus Gladbeck spielte am ersten Tag auf dem Par-72-Kurs den Platzstandard und reihte sich als 37. im Mittelfeld des Tableaus ein. Masson spielte vier Birdies, leistete sich aber auch vier Bogeys.

Spitzenreiterin bei der mit zwei Millionen Dollar dotierten Veranstaltung ist die Südkoreanerin Ryu So Yeon, die eine herausragende 63er-Runde spielte.