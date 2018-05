Potsdam (dpa) - Brandenburgs Justizminister Helmuth Markov tritt zurück. Das teilte der Linken-Landesvorsitzende Christian Görke in Potsdam mit. Markov war wegen einer Dienstwagen-Affäre in die Kritik geraten. Markov wird vorgeworfen, in seiner Zeit als Finanzminister im Sommer 2010 unrechtmäßig einen Transporter des Landesfuhrparks privat genutzt zu haben, um sein Motorrad in die Werkstatt zu bringen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.