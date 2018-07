Tarzana (dpa) - Immer bereit für einen Drink: US-Sänger Jason Derulo (26) hat an seinem Waschbecken im Badezimmer eine kleine Bar mit Gläsern und Flaschen aufgebaut.

"Es wäre ätzend, erst runtergehen zu müssen, wenn ich einen Mojito haben will. Ich könnte meinen Mojito oder ein bisschen Wein also auch oben haben. Es geht um die Bequemlichkeit", sagte Derulo dem US-Magazin "People" bei einem Rundgang durch seine Villa im kalifornischen Tarzana.

Er habe sein Anwesen mit neun Schlafzimmern und fünf Badezimmern nach dem Motto designen lassen: "Wo immer du bist, solltest du das haben, was du willst und brauchst." Besonderen Wert hat der Musiker ("Want To Want Me") auf die luxuriösen Bäder gelegt. "Meine Mutter hat immer gesagt: 'Frauen mögen schöne Badezimmer'. Darum musste ich sicherstellen, dass mein Badezimmer supercool für diejenige ist, mit der ich zusammen bin."