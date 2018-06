Bamako (AFP) In Mali ist nach Angaben aus den Sicherheitsbehörden ein Mauretanier festgenommen worden, der eine Serie von Anschlägen in dem westafrikanischen Krisenstaat geplant und verübt haben soll. Der Mann sei am Donnerstag in der Hauptstadt Bamako geschnappt worden, hieß es.

