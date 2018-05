Baden-Baden (dpa) - Der Tod von Popstar Prince hat zu einem Run auf seine Musik geführt. Seine Greatest-Hits-Alben "The Very Best Of Prince" und "Ultimate (The Very Best of Prince)" waren bereits wenige Stunden nach dem Bekanntwerden seines Todes die meistgeladenen Alben in Deutschland, wie GfK Entertainment mitteilte. Sein Hit "Purple Rain" aus dem Jahr 1984 erreichte Platz drei der Single-Tagesauswertung. In den Offiziellen Deutschen Charts, die von GfK Entertainment ermittelt werden, war Prince im Laufe seiner Karriere mehr als 700 Wochen vertreten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.