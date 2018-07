Los Angeles (dpa) - Soul- und R&B-Legende Stevie Wonder (65) hat in einem emotionalen Interview seinen verstorbenen Freund und Kollegen Prince gewürdigt.

"Er liebte die Musik leidenschaftlich", sagte Wonder dem US-Sender CNN. "Es gibt nichts Besseres auf der Welt als Musiker, die zusammen jammen können. ... Es macht einfach viel Spaß, und er war unglaublich gut."

Einen Song wollte Wonder in dem Interview nicht spielen, aus Angst, in Tränen auszubrechen. Besonders froh sei er aber gewesen, dass er Prince bei einem letzten Treffen noch einmal "ich liebe dich" habe sagen können, so Wonder.

Zusammen mit Prince und der R&B-Gruppe En Vogue brachte Wonder 2005 die Hit-Single "So What The Fuss" heraus. Der amerikanische Popmusiker Prince war unerwartet am Donnerstag im Alter von 57 Jahren gestorben.