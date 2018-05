Mainz (dpa) - Nach rund drei Wochen Verhandlungen steht der Koalitionsvertrag der ersten Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz. Heute stellen SPD, FDP und Grüne den Entwurf in Mainz vor. Die Parteigremien müssen in den kommenden Wochen noch zustimmen, die Grünen planen zudem eine Urabstimmung ihrer Mitglieder über den Vertrag. Die SPD erhält in der künftigen Regierung fünf Ressorts - soviel wie jetzt. Die beiden kleineren Partner FDP und Grüne bekommen jeweils zwei Ministerien, wie es aus Parteikreisen hieß.

